VW unterstützt Nachwuchsmusiker

Den Stau auf der Autobahn können die Tourbusse von VW nicht verhindern, aber den Karrierestau junger Bands. Seit knapp zehn Jahren stellt die Sound Foundation aufstrebenden Bands Tourbusse zur Verfügung, damit sie nicht auf der Stufe eines lokalen Geheimtipps stecken bleiben. Beschleunigung und große Reichweite des Erfolgs hängt aber natürlich nicht nur von den leistungsstarken Tourbussen, sondern vor allem von der Musik und den Live-Qualitäten einer Band ab. Daher sind die Auswahlkriterien der Sound Foundation sehr durchdacht. Seit 2008 gibt es nun mit dem „Pate-Pate-Prinzip“ zudem eine ganz neue Strategie, die international renommierte Acts in den Förderungsprozess einbindet. In diesem Jahr waren Seal für die Sparte Pop, Die Fantastischen Vier für Hip Hop und The Hives aus Schweden für den Bereich Rock die Paten für die ‚Newcomer’, die ihre Erfahrungen wiederum an die sogenannten ‚Talents’ weitergeben. Bis zum 31. November können sich noch Bands ohne Label als ‚Talents’ für das Jahr 2009 bewerben ...

Die Fantastischen Vier / VW Sound Foundation

Dynamische Förderung

Der Staat verabschiedet sich immer mehr aus der Kulturförderung – das macht sich nicht nur in der klassischen Hochkultur, beispielsweise dem Museumsbetrieb bemerkbar. Auch in der Musikbranche fehlen Fördergelder. Da kann man nur befürworten, dass engagierte Unternehmen das entstandene Loch stopfen. Gerade im Musikbereich findet das auf vielfältige Art statt. Das Sponsoring von Festials ist ein Weg, die Sound Foundation von Volkswagen geht einen anderen: Die Autofirma setzt auf nachhaltige Förderung neuer Talente, die noch keinen großen Namen haben, aber vielleicht bald in aller Munde sind. Dass die Strategie aufgeht, zeigt die Geschichte. Ob man ihre Musik nun mag oder nicht: So erfolgreiche Bands wie Raemonn, Mia, Guano Apes oder die Sportfreunde Stiller sind in ihrer Frühphase in den Genuss der Förderung durch die Sound Foundation gekommen. Um eine solche Karriere hinzulegen, reicht ein Tourbus alleine natürlich nicht aus. Auch wenn er wie aktuell der Band The Cheeks verhilft, ihren luftig-popigen Rock unters spanische Volk zu bringen. Aber das Konzept der Sound Foundation greift weiter.

Support als Support-Act

Das “Pate-Pate”-System ist ein raffiniertes Förderungsprogramm, das die Unterstützung in zwei Schritten von ganz oben nach ganz unten leitet. Drei international renommierte Paten unterstützen auf unterschiedlichste Art Newcomer, die von ihren jeweiligen Labels vorgeschlagen und von den Paten direkt ausgewählt werden. Damit ist den Auserwählten für den Zeitraum von einem Jahr finanzielle Unterstützung gewährleistet. Außerdem erhalten die Newcomer Support in Sachen Mobilität und PR, nehmen an Workshops teil, erhalten eine finanzielle Unterstützung und haben nicht zuletzt die Gelegenheit, als Support-Act ihrer Paten ins Rampenlicht zu drängen. Die Talents wiederum erhalten den Workshop, den Presse-Support und den Tourbus für ein Jahr. Auf diese Art können sich die geförderten Solokünstler und Bands in Zeiten, in denen der Musikmarkt teils dramatische wirtschaftliche Einbrüche erfährt, entspannt auf ihre musikalischen Aktivitäten konzentrieren. Und - langsam wachsen und an Profil gewinnen.

Bewerbung für die Talents 2009 unter www.soundfoundation.de